Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Nyköping
2026-01-15
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
För mig som chef, är det viktigt att du gillar kundmötet och vill vara en god kollega. Du är engagerad, serviceinriktad och en lagspelare. För mig är det viktigt att personalen trivs på sitt arbete, känner gemenskap och kan ha roligt.
Vi växer så det knakar och vi behöver vara lyhörda och på tårna för vad som behöver göras varje dag. Vi är ett sammansvetsat gäng på 7 farmaceuter och 4 apotekstekniker som jobbat tillsammans länge och ser fram emot att välkomna ytterligare en kollega. Hos oss möter du många olika typ av kunder, från barnfamiljer, unga människor och äldre stammisar, vilket skapar en omväxlande och dynamisk arbetsdag.
Apoteket har generösa öppettider 07-22 alla dagar i veckan, som uppskattas mycket av våra kunder och ger möjlighet till varierande arbetstider för personalen.
Vi finns intill Maxi ICA Stormarknad Nyköping i Gustavsbergs handelsplats, som är en populär destination för både shopping och vardagsärenden, strategiskt belägen nära E4:an och Nyköpings centrum. Handelsplatsen är lättillgänglig och erbjuder goda parkeringsmöjligheter för både korta och längre besök.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Kontaktperson: Apotekschef Vasco Louro, mobil: 079-062 53 64, e-post: vasco.louro@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
611 67 NYKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Nyköping Jobbnummer
9685838