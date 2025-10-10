Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Motala
2025-10-10
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara i ett samarbetsinriktat team och ha stora möjligheter att utvecklas i olika roller, t.ex i rollen som LMA eller Biträdande Apotekschef? Välkommen till Apotek Hjärtat i Motala!
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Rebecca Jeresta berättar:
Vi söker nu en ny farameceutkollega till vårt apotek på Apotek Hjärtat ICA Maxi i Motala. För dig som vill finns även möjlighet att utvecklas in i rollen som LMA eller Biträdande Apotekschef.
Vi är ett stort apotek med många kunder, såväl egenvårdskunder som receptkunder. Apoteket är öppet 8-22 alla dagar i veckan och vi är ca 14 medarbetare.
För mig som chef, är det viktigt att du är positiv, engagerad och brinner för kundmöten och rådgivning. Lika viktigt är det att vi trivs med varandra och har roligt på jobbet. Välkommen att söka till ett otroligt spännande jobb!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse och urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktperson: Rebecca Jeresta, rebecca.jeresta@apotekhjartat.se
