Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Mora
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2026-06-26
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Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Mora
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Varmt välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat ICA Maxi Mora, målet för drivna och uthålliga storheter i över 500 år.
Här möter vi dalmasar, turister och nervösa Vasaloppsdebutanter. Vi tar gladeligen hand om alla med omtanke och stor kompetens.
Vårt fina apotek ligger inne på populära ICA Maxi och har öppet 8–22 varje dag. Kunderna uppskattar verkligen vår tillgänglighet; både öppettider och den stora, fria parkeringen utanför entrén.
Våra öppettider ger även dig en fördel; OB ger extra pengar eller mer ledighet med full månadslön. Beroende på var man är i livet, så behöver vi olika.
Nu vill vi utöka teamet med ytterligare en farmaceut. Är du intresserad av en ansvarsroll, finns det stora möjligheter att varva kundmötet med ett mindre administrativt arbete. Du får chansen att coacha dina kollegor till att lära, utvecklas och växa i sina egna roller.
För mig som chef är det viktigt att du förstår att ett glatt och effektivt kundmöte är prioriterat, att du delar med dig av kunskap och att du frågar och samarbetar med kollegorna, oavsett egenvård eller receptdisk. De bästa teamen gör det tillsammans!
Vi har öppet 8-22 alla dagar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Kontaktperson: Anders Flygar, anders.flygar@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
792 50 MORA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Mora Jobbnummer
9980028