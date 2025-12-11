Farmaceut Till Apotek Hjärtat Ica Maxi Luleå Mån-Fre
2025-12-11
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar Här
Därför ska du jobba hos oss - Apotekschefen berättar
Välkommen till vårt stora fina apotek beläget på ICA Maxi Storheden Luleå.
Vi söker en ny lagspelare som vill vara med och utveckla vårt apotek tillsammans med oss. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö på ett apotek där teamkänsla och kundfokus står i centrum.
Vi är ett sammansvetsat team bestående av 5 farmaceuter och 7 kollegor som bemannar egenvården. Här sätts alltid kunden i fokus, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att bidra och utvecklas.
Vi söker dig som är positiv, engagerad, flexibel och sugen på att vara en del av ett gäng som vill framåt. Du gillar att hitta lösningar och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö med ett genuint intresse att hjälpa våra kunder. Du kommer att arbeta mån - fre med varierande arbetstider mellan 08:00-22:00. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Kontaktperson: Lilian Rousu lilian.xx.rousu@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb.
Apotek Hjärtat AB
Storhedsvägen 14
973 45 LULEÅ
973 45 LULEÅ Arbetsplats
