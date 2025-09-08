Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Kungsbacka
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschef Karolina berättar:
Då en utav våra fantastiska kollegor går vidare inom företaget söker vi nu en ny stjärna till vårt team för att fortsätta leverera kundmöten i världsklass. Apoteket ligger inne på ICA Maxi på Hede i Kungsbacka och har ett stort upptagningsområde av kunder, både från Kungsbacka och omkringliggande orter. Vi har en stor och fräsch egenvårdsavdelning och receptur med fem receptkanaler. Intill apoteket ligger en Min Doktor-klinik där kunderna kan uträtta enklare vårdärenden och vaccinera sig. Vi är lyhörda på våra kunders önskemål och arbetar aktivt med lageroptimering för att tillgodose våra kunders behov.
För mig som chef är det viktigt att kunderna känner sig välkomnade och väl omhändertagna på vårt apotek. Tillsammans gör vi vårt yttersta för att skapa en miljö där både kunder och kollegor trivs. Nära till skratt, genuin omtanke och stort engagemang kännetecknar oss på Apotek Hjärtat ICA Maxi Kungsbacka. För att bibehålla vår härliga kultur på apoteket är det viktigt att du bidrar med positiv energi, nyfikenhet och flexibilitet. För mig som chef är det också viktigt att du tar initiativ, kommer med idéer för att utveckla verksamheten och vågar utmana dig själv.
Vi som jobbar på apoteket är ett välfungerande och härligt gäng på 7 farmaceuter och 4 tekniker/rådgivare. Öppettiderna är 7-22 alla dagar i veckan. Goda pendlingsmöjligheter finns och gratis parkering erbjuds utanför apoteket. Apoteket ligger 9 minuters promenad ifrån Hede tågstation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten är på deltid enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Kontaktperson: Karolina Popovic (karolina.popovic@apotekhjartat.se
)
