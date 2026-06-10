Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Kumla
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2026-06-10
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Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Kumla
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek på ICA Maxi Kumla - mitt i Hjärtat av Kumla.
Vi är en härlig arbetsgrupp på sju farmaceuter och tre recepttekniker. Vi har ett starkt samarbete i gruppen och alla är väldigt engagerade i att nå våra mål. Öppen kommuniktion och att ha roligt på jobbet är viktigt för oss.
Till oss kommer kunder i alla åldrar och vi har alla typer av recept - vilket ger bra erfarenhet och stimulerande arbetsmiljö.
För mig som chef är det viktigt att du vill utvecklas i din yrkesroll och att du är rak och tydlig i din kommunikation. Du är sammarbetsvillig och har en stark laganda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel-eller deltid kan diskuteras.
Vi har öppet alla dagar 8-21
(Från mitten av oktober 7-21)
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 260731
Kontaktperson: Josefine Karlsson 0730893206
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Köpmangatan 18 (visa karta
)
692 30 KUMLA Arbetsplats
APH ICA Maxi Kumla Jobbnummer
9956594