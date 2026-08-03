Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi, Karlskoga
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Karlskoga Visa alla apotekarjobb i Karlskoga
2026-08-03
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Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Unikt för apoteket:
Vi är ett härligt team på 11 medarbetare 6 farmaceuter och 5 Apotekstekniker.
Apoteket ligger i samma byggnad som ICA MAXI.
Här har vi en blandad kundgrupp som våra Ica stammisar , pensionärer och barnfamiljer.
Våra långa öppettider gör att vi har ett varierande kundgrupp
Ett vikarat på heltid med möjlighet till förläggning.
Vi har öppet 08-21 på vardagar, 08-21 på lördagar och 08-21 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Vi ser att du kan jobba pass under alla våra öppettider.
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Kontaktperson: Nycole Ojari
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
691 34 KARLSKOGA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Karlskoga Jobbnummer
10020309