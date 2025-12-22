Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Karlshamn
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Karlshamn Visa alla apotekarjobb i Karlshamn
2025-12-22
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat som ligger inne på ICA Maxi Asarum.
Här tar vi emot kunder varje dag mellan 8-21, dessa öppettider uppskattas mycket av våra kunder. Våra öppettider gör det också möjligt för dig att kunna vara flexibel med arbetstider utefter önskemål. Teamet består just nu av 4 farmaceuter och 5 tekniker där många har jobbat länge tillsammans!
För mig som chef, är det viktigt att du har stort kundfokus och jobbar för att ge den bästa servicen!
I kundmötet vill du jobba för att överträffa kundens förväntningar. Du bör vara flexibel och självständig med förmåga att fatta egna beslut för att göra det bästa tänkbara för kunden. Därtill bidrar du självklart med god stämning och laganda på arbetsplatsen.
Ta chansen och bli en i vårt fantastiska gäng!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Sara Almqvist
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
374 51 ASARUM Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Karlshamn Jobbnummer
9660413