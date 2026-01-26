Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Härnösand - med ett extra erbjudande
2026-01-26
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
Det finns också möjlighet att bli farmaciansvarig. På Hjärtat innebär det att du coachar dina kollegor så att rådgivning, försäljning och effektivitet på apoteket ständigt förbättras i nära samarbete med säljansvarige. Som farmaciansvarig ansvarar du för kompetensutveckling inom farmaci på din arbetsplats. Du ansvarar för eller stöttar apotekschefen i kontakterna med lokal sjukvård, och är en god förebild i kundmötet.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
För mig är kärnan i vår verksamhet att hjälpa kunderna till bästa möjliga läkemedelsanvändning och hälsa. På så sätt skapar vi nöjda kunder och ett vinnande apotek. Vårt apotek som ligger i ICA Maxi Härnösand fortsätter att växa och vi söker en driven farmaceut som tillsammans med oss andra ser till att vi i allt högre grad överträffar kundernas förväntningar.
Vi är ett mycket omtyckt apotek med det nyaste konceptet och ligger i fantastiska Härnösand. En ort med vacker natur, kust och genuin känsla. Här arbetar idag fem farmaceuter och tre apotekstekniker med att välkomna kunder 8-20 vardag och 9-19 helg. Vi har alla kundkategorier, många återkommande och turister sommartid då Höga Kusten är välbesökt. Vi är ett härligt gäng som ställer upp i alla lägen och visar högt engagemang för varandra, kunden och apoteket.
För mig som chef, är det viktigt att du är genuint intresserad av människor, vilket syns i dina kundmöten och i samarbetet med dina medarbetare. Hos oss finns möjlighet att utvecklas. Välkommen med din ansökan!
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Lena Öhlund, lena.ohlund@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
