Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Falun
2026-01-26
Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Falun
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Kanske du är intresserad av Kvalitet och Farmaci? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Falun! Nära Lugnets sportsliga aktiviteter och historiens vingslag i koppargruvan.
För mig som chef, är det viktigt att du har fokus på målet. Vi jobbar dagligen mot tydliga mål, kommunicerar hela tiden om vad som är viktigast idag. Ibland är det siffror, ibland är det att hinna inventera och ibland är det att skylta våra nya produkter, så kunderna inte missar dem. Alltid, alltid med kunden i första rummet. Vad vi än gör, är det för att se till att vi behåller våra kunder och får fler att upptäcka oss. Med vår inställning, blir det ofta att vi vinner och då firar vi gärna. Det står nästan jämt en "Hurra-tårta" i kylskåpet!
Vi ligger perfekt på ICA Maxi, med öppettider 8-20 alla dagar och våra kunder uppskattar verkligen vår tillgänglighet. Här möter vi Falu-bor, turister, landslag som tävlar i skidskytte, genomresande och studenter som precis börjat sin första kurs. Vi har allt på vårt apotek och vi hjälper gärna till!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Marie Lidman, marie.lidman@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
791 40 FALUN Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Falun Jobbnummer
9704789