Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Bromölla - med ett extra erbjudande
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Bromölla Visa alla apotekarjobb i Bromölla
2026-01-12
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt Apotek i Hjärtat av Bromölla. Apoteket ligger vid ICA Maxi och är nyligen utbyggt och nyrenoverat i Hjärtats nyaste och finaste koncept. Vi är ensamt apotek på orten, så vi har många stamkunder. Vi är ett glatt gäng på 5 farmaceuter och 4 tekniker. Bromölla är en härlig ort med fin natur och vi har en del turister på sommaren. Tågstationen ligger precis utanför dörren så det finns goda pendlingsmöjligheter.
För mig som TF chef, är det viktigt att du har en positiv inställning och sätter kunden i fokus. Du är engagerad, serviceinriktad och en lagspelare.
Jag som chef uppmuntrar min personal till att utvecklas, jag ser allas värde och det är viktigt för mig att personalen trivs på sitt arbete, känner gemenskap och kan ha roligt.
Vi har öppet 08-21 på vardagar, 08-21 på lördagar och 08-21 på söndagar.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden.
Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet (icagruppen.se)
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Emelie Nygren emelie.nygren@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
295 39 BROMÖLLA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Maxi Bromölla Jobbnummer
9678487