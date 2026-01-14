Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Botkyrka
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Varmt välkommen till vårt fina apotek på ICA Maxi i Botkyrka!
Här, mitt i Maxibutiken, arbetar ett sammansvetsat team på nio kollegor, fem farmaceuter och fyra apotekstekniker, som stöttar varandra och trivs tillsammans i vardagen. Hos oss möts du av en positiv och inkluderande kultur där vi har roligt på jobbet samtidigt som vi håller hög kvalitet i allt vi gör.
Vi möter ett stort och varierat kundflöde, från trogna stammisar och barnfamiljer till kunder på språng och engagerade djurägare. Det gör arbetet både omväxlande, utvecklande och fullt av möten som betyder något.
Hos oss arbetar du nära ditt team, tar hand om våra kunder på ett varmt och professionellt sätt och strävar alltid efter att ge ett helhjärtat bemötande.
Apoteket har öppet 7-22 alla dagar i veckan, vilket ger goda möjligheter till flexibla arbetstider.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: eman.kurshid@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249) Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Botkyrka Jobbnummer
9684771