Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Borlänge med ett extra erbjudande
2026-01-09
Är du legitimerad farmaceut och nyfiken på att testa att bo i Borlänge? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Tobbe berättar:
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Borlänge. Störst i Dalarna!
Här har du chans att få ut mest av det du tycker är viktigt, oavsett om det gäller att tjäna bra eller kunna vara hemma mer. Våra generösa öppettider, med 7-22 alla dagar, gör ditt val fullt möjligt.
För mig som chef, är det viktigt att du gillar kundmötet och vill vara en god kollega. Vi växer så det knakar och vi behöver vara lyhörda och på tårna för vad som behöver göras varje dag. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbat tillsammans länge och ser fram emot att välkomna ytterligare en kollega.
Våra kunder är allt från den typiska Maxi-kunden som vill göra alla ärenden snabbt och enkelt till stammisarna som vill få råd i egenvården och byta några extra ord när receptet hämtas ut.
Oavsett om det är trogna Borlänge-bor eller genomresande turister, är vi väldigt måna om att leverera ett riktigt bra kundmöte. Vi vet att det är relationerna som bygger och behåller.
Apotek Hjärtat ICA Maxi Borlänge är ett av få utvalda apotek som erbjuder det förmånliga Upptäckarpaketet; gäller för dig som inte har en tillsvidareanställning på Hjärtat och kan se dig själv flytta till Borlänge. Det innebär att du får en bonus utbetalad en gång per avslutat år under dina första tre år på apoteket (totalt 120 000:-). Du får även ta del av vårt mentorskapsprogram vilket ger en trygg start i din nya tjänst.
Du vill veta mer, jag lovar!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Så här jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den engagerade och kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtat-apotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är eller inom max 3 månader är legitimerad receptarie eller apotekare. Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Torbjörn Asp, torbjorn.asp@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
