Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Arvika
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Arvika Visa alla apotekarjobb i Arvika
2026-01-09
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Arad berättar
Nu har du en unik möjlighet att vara med från start i en nyetablering av Apotek Hjärtat i Arvika.
Apoteket planeras att öppna tidigt under 2026 och kommer att ligga i anslutning till ett helt nytt ICA Maxi, som just nu växer fram i nybyggda, moderna lokaler strax utanför centrum, längs infarten från Karlstad. Här får du chansen att vara med och sätta arbetssätt, kultur och kundupplevelse från första dagen.
Öppettiderna kommer inledningsvis att vara 08.00-20.00 alla dagar, och teamet håller just nu på att byggas upp. Apoteket kommer att bestå av både farmaceuter och engagerade apotekstekniker som tillsammans skapar en trygg, professionell och välkomnande miljö för våra kunder.
I Arvika finns redan två väletablerade Hjärtat-apotek, vilket innebär att ett gott samarbete och ett starkt kollegialt nätverk redan är på plats. Med den nya etableringen ser vi fram emot att både fortsätta serva våra trogna Hjärtat-kunder och samtidigt välkomna nya kunder som gör sina inköp på ICA Maxi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med möjlighet till hel- eller deltid enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Arad Khansari arad.khansari@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
