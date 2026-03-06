Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Arninge
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Täby Visa alla apotekarjobb i Täby
2026-03-06
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Varmt välkommen till vårt nya, moderna och fräscha apotek i Arninge - en viktig satsning för Apotek Hjärtat och en plats där du får vara med från början och verkligen påverka. Med ett centralt läge inne på ICA Maxi och fyra receptkanaler har vi full fart redan från start, och vi bygger nu ett starkt team som ska forma apotekets framtid tillsammans.
Arninge är en snabbt växande handelsplats där handel, bostäder och service möts. Här får du det bästa av två världar: närheten till natur och skärgård samtidigt som du har stadens puls och goda kommunikationer runt hörnet. Det gör området både attraktivt att arbeta i - och enkelt att ta sig till.
Hos oss kommer du till ett apotek med ambitioner, gemenskap och möjligheten att utvecklas i takt med att verksamheten växer. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad från dag ett.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: ase.granath@apotekhjartat.e
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
187 66 TÄBY Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Arninge Jobbnummer
9783043