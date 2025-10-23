Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Vara
2025-10-23
Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Vara
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Roshna Mustafa berättar
Vill du jobba deltid men bli anställd som heltid? Kom in så berättar jag mer!
Välkommen att bli en del av vår fantastiska framgångsresa på Apotek Hjärtat i Vara!
För mig som chef, är det viktigt att vi sätter kunden i fokus och skapar förutsättningar för de bästa kundmötena samtidigt som vi har kul och trivs på jobbet! En positiv och inkluderande arbetsmiljö är en självklarhet och alla behöver vara med och skapa en vinnande teamkänsla.
Jag söker dig som är engagerad, flexibel och tycker om nya utmaningar. Är du dessutom en farmaceut som gillar ett varierande arbete, får du möjlighet att från ditt hemapotek, hjälpa Hjärtats E-handel att genomföra LOF-kontroll, lämplighetsbedömning- och författningsmässig kontroll som genomförs för e-handelsordrar.
Är du extra nyfiken på rollen som varuansvarig eller farmaciansvarig så har vi nu möjligheten att erbjuda dig utveckling i den roll du brinner mest för.
Apoteket ligger inne på ICA Kvantum, vilket ger oss stabila kundflöden och stor variation i kunder. Våra öppettider är 8-20 på vardagar och 9-14 på lördag & söndag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Kontaktperson: Roshna Mustafa 076-876 03 84roshna.mustafa@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
534 32 VARA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Vara Jobbnummer
