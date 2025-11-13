Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Tranås
2025-11-13
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Unikt för apoteket:
Vi är för närvarande 2 tekniker och 4 farmaceuter som redan jobbar på Tranås mest öppna apotek men vi söker efter en ny stjärna i gruppen.
Vårt fina apotek ligger inne på ICA Kvantum i centrum av vackra Tranås. Det är bara en kort promenad från stationen - bra att veta för dig som inte bor i Tranås men som är intresserad av att ta ett nytt steg i karriären.
Vi servar alla sorts kunder: egenvård med varierande behov av rådgivning, receptkunder samt även boenden och vårdcentral.
För mig som chef är det viktigt att du är en lagspelare som är positiv och gillar att hjälpa kunden. Genom att visa ditt engagemang för kunder och andra gemensamma uppgifter blir du också en viktig del av vårt team!
Vi har öppet 8-20 på vardagar, 9-17 på lördagar och 10-15 på söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Varm välkommen med din ansökan! Självklart är du också
Välkommen att titta in till oss för att se vilka vi är och hur vi har det!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Limar Younan
076-723 58 96
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
