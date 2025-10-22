Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Kvantum Svedala
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Svedala Visa alla apotekarjobb i Svedala
2025-10-22
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Svedala
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Annika berättar
Välkommen till vårt fina apotek i hjärtat av Svedala! Vi ligger i en välbesökt ICA Kvantum-butik, bara ett stenkast från Svedala station. Du tar dig enkelt hit med bil, tåg eller buss, och om du kör bil kan du parkera gratis på Kvantums parkering.
Vi är ett härligt team bestående av fyra farmaceuter och två apotekstekniker som arbetar tillsammans för att nå våra mål - samtidigt som vi har roligt på jobbet.
För mig som apotekschef är det viktigt att du är kundfokuserad och alltid strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Jag ser gärna att du är positiv, engagerad, flexibel och samarbetsvillig. Du bör ha en stark servicekänsla och ett genuint intresse av att hjälpa kunderna på bästa sätt, samtidigt som du tillsammans med ditt team jobbar mot att nå apotekets resultat och mål. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av vårt sammansvetsade team. Vårt mål är att vara kundens självklara val av apotek, genom att ge personlig service och alltid ge det där lilla extra. Vi har många lojala stamkunder som uppskattar den höga servicenivån vi erbjuder.
Vi har även ett gott samarbete i regionen, och ibland ingår det i tjänsten att du lånas ut för att hjälpa till på våra andra apotek i området. Om du dessutom brinner extra för varor finns möjlighet att axla rollen som varuansvarig.
Vi har öppet 8-20 på vardagar och 9-18 på lördagar och söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller deltid, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Kontaktperson: Annika Svensson
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Ågatan 16 (visa karta
)
233 44 SVEDALA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Svedala Jobbnummer
9569989