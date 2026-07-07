Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Sjöbo
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Sjöbo Visa alla apotekarjobb i Sjöbo
2026-07-07
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Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i Sjöbo. Vi har ett fint apotek som ligger i ICA Kvantum Sjöbo med god ordning och reda där alla är väl inarbetade i sina roller. Vi fortsätter att växa och söker en driven farmaceut som tillsammans med oss andra ser till att vi i allt högre grad överträffar kundernas förväntningar.
Hos oss arbetar idag två apotekstekniker och två farmaceuter. Vi är ett glatt gäng som ständigt jobbar med att utveckla vårt kundmöte. .
För mig som chef är teamet, kundfokus och arbetsmiljön det viktigaste, att mina medarbetare trivs på sin arbetsplats och har roligt på jobbet, att vi ser kunden och samarbetar med varandra.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 08-20 på vardagar, 10-15 på lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Kontaktperson: Rafat Alrawi, 0790983962, rafat.al-rawi@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
275 32 SJÖBO Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Sjöbo Jobbnummer
9995553