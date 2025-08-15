Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Mariehem
2025-08-15
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Unikt för apoteket:
Arbetsteamet består i nuläget av 1 assistent, 1 tekniker och 5 farmaceuter. Vi har en stor bredd när det kommer till erfarenhet, kompetens och bakgrund. Vi är ett glatt gäng som ständigt jobbar med att utveckla vårt kundmöte. Vi har ett fint apotek med god ordning och reda där alla är väl inarbetade i sina roller.
Vårt lagom stora apotek är beläget i stadsdelen Mariehem som är nära till Universitet, vårdcentral och sjukhus. Det pågår en mängd byggprojekt i området och vi förväntar oss en fortsatt ökad tillströmning av kunder de kommande åren.
Våra kunder utgörs främst av studenter , barnfamiljer och pensionärer med tydliga toppar kring lunch och middagstid. Vårt läge gör att vi har många stamkunder som kommer in till oss varje vecka för att få hjälp med sina ärenden. Vi samarbetar även med en rad äldreboenden och hemsjukvården vilket bidrar till volymen med recept.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Vi har öppet 08-20 på vardagar, 10-18 på lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Du är flexibel och kan tänka dig att hoppa in och jobba på andra apotek i närområdet
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktperson: Apotekschef Johan Hägg, johan.hagg@apotekhjartat.se
, 076-5296383
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
