Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Kvantum Luleå
2025-08-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till fina apotek Hjärtat Ica Kvantum Luleå. Vi är ett nytt apotek sedan 2020, i toppenläge bredvid Ica Kvantum och Systembolaget. Till oss kommer alla sorters kunder, alltifrån stammisar som bor i området till de som snabbt springer in på apoteket i samband med ett besök på Ica eller någon av de andra butikerna i närheten. Vi har även mycket djurrecept från den närliggande veterinären.
Våra öppettider är vardagar 9-19, samt helger 10-16. För närvarande är vi 6 farmaceuter och 3 egenvårdsrådgivare.
För mig som chef, är det viktigt att du har hjärtat på rätta stället. Du tycker om att hjälpa våra kunder och strävar efter god kommunikation och bra samarbete med dina kollegor. Hos oss har vi högt i tak, och vi har roligt på jobbet. Att kunna prioritera och anpassa arbetet utefter dagens behov är viktigt för mig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Under sommaren och semesterperioden kan vår återkoppling på din ansökan dröja något. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Kontaktperson: Anneli Nielsen anneli.nielsen@apotekhjartat.se
