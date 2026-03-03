Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Hässleholm
2026-03-03
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är ett lagom stort och välorganiserat apotek beläget på ICA Kvantum i Hässleholm, med smidiga pendlingsmöjligheter och gott om parkering. Här arbetar vi tillsammans för att ge våra kunder en trygg och positiv upplevelse. Vi värdesätter struktur, ordning och reda och vi hjälper varandra i vardagen för att skapa en trivsam och stöttande arbetsmiljö.
Du kan vara en erfaren farmaceut eller i slutet av din praktik och fundera över var du ska starta din apotekskarriär. Oavsett vilket är vi ett fint ställe att landa på. Hos oss möts du av erfarna och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Som ett lagom stort apotek får du dessutom möjlighet att arbeta brett med många av de uppgifter som förekommer i apoteksvardagen. Vid behov kan det förekomma att du stöttar andra närliggande apotek i regionen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid eller heltid, beroende på vad som passar dig bäst.
Du kommer att arbeta vardagar, varannan lördag och var fjärde söndag.
Vi har öppet årets alla dagar:
Vardagar 8-20, lördagar 9-16 samt söndagar och helgdagar 10-15.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Kontaktperson: Cecilia Jönsson cecilia.jonsson@apotekhjartat.se
