Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Götene
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Götene Visa alla apotekarjobb i Götene
2025-09-15
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Götene
, Lidköping
, Skövde
, Mariestad
, Falköping
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Därför ska du jobba hos oss i Götene
Är du intresserad av ett nytt fräscht apotek med ett perfekt läge precis inför entrén till Ica Kvantum? Ta chansen att söka till vårt allra nyaste apotek som öppnar 18 september på Ica Kvantum Götene.
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp ett nytt apotek från start tillsammans med ett team som kommer att bestå av en Apotekschef, 3-4 farmaceuter och 2 apotekstekniker.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 8-19 på vardagar, 10-15 på lördagar och 10-15 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Kontaktperson: Nalan Inci - Nalin.Inci@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
533 32 GÖTENE Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Götene Jobbnummer
9508652