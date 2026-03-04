Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Hajen Varberg
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Ida berättar
Apoteket hittar du inne på ICA Hajen som vi delar lokal med. Vi är en arbetsgrupp på 7 farmaceuter och 3 apotekstekniker som trivs ihop och gillar att ha roligt på jobbet.
För mig som chef är det viktigt att du har ett personligt och varmt bemötande av våra kunder och att du med din positiva inställning gärna bidrar med skratt under arbetsdagen. Det är också viktigt du tar initiativ, kommer med idéer för att utveckla verksamheten och vågar utmana dig själv. Vi söker dig som är samarbetsvillig, självständig och stresstålig.
Kundflödet är ofta högt och apoteket ligger i ett stadsområde som växer hela tiden. Vi har många stamkunder som uppskattar att komma tillbaka till oss, allt från pensionär, skolbarn och många barnfamiljer som gillar att kombinera apoteksbesök med inköp av mat. Vi är en mysig sommarstad så på sommaren ser vi många turister på besök.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse som farmaceut. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 08-20 på vardagar, 08-18 på lördagar och 08-18 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Kontaktperson: Ida Andersson
