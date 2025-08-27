Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Hajen Varberg
2025-08-27
Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Hajen Varberg
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Ida Andersson berättar:
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat ICA Hajen i Varberg. Apoteket har en superfräsch lokal enligt Hjärtats senaste koncept.
Vi är ett härligt gäng på 7 farmaceuter och 3 apotekstekniker som tillsammans samarbetar för att skapa en trivsam arbetsplats full av skratt och alltid ge den bästa service till våra kunder. För mig som chef, är det viktigt att du är en engagerad lagspelare som gör ditt bästa för att vi ska lyckas överträffa kundernas förväntningar varje dag! Du stöttar kollegorna och bidrar till att skapa en härlig och välkomnande känsla hos både kunder och kollegor.
Våra kunder är en härlig blandning mellan äldre och barnfamiljer. Då vi erbjuder Varbergs generösaste öppettider mån-fre 08-20 och lör-sön 08-18, fungerar vi lite som ortens jourapotek.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Kontaktperson: Ida Andersson Tel. 0764252190
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Hajen Varberg Jobbnummer
9477900