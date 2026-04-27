Farmaceut till Apotek Hjärtat i Vinslöv
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Hässleholm Visa alla apotekarjobb i Hässleholm
2026-04-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Höör
, Hörby
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller, t.ex som LMA eller Farmaciansvarig? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. I denna tjänst finns möjlighet att ta rollen som LMA eller farmaciansvarig, för den som är intresserad. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek centralt i Vinslöv. Apoteket ligger bredvid torget nära till tågstationen. Bra pendlingsmöjligheter finns med såväl tåg som bil. Vårt apotek är ett bostadsnära apotek, vi har många trogna stammisar som vi värnar om. Vinslöv är en levande by med många butiker, vårdcentral, tandläkare, bank, värdshus, café, ja allt man kan tänkas behöva. Vi som jobbar på apoteket är ett litet glatt gäng bestående av en farmaceut och en recepttekniker.
Vårt mål är att vara kundernas självklara val av apotek, genom att ge personlig service och alltid ge det där lilla extra. Vi har många lojala stamkunder som uppskattar den höga servicenivån vi erbjuder. Vi har även gott samarbete i regionen och ibland ingår det i tjänsten att du lånas ut för att hjälpa till på våra andra apotek i området. Vi har öppet på vardagar 9-18 med lunchstängt 12:30-13:15, stängt på lördagar och söndagar samt storhelger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller deltid, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Kontaktperson: Zeinab Barim, zeinab.barim@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt stället!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
288 31 VINSLÖV Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Vinslöv Jobbnummer
9878602