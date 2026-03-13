Farmaceut till Apotek Hjärtat i Landskrona
2026-03-13
Sommarvikariat i vackra Landskrona
Vill du tillbringa sommaren i en charmig kuststad och samtidigt utvecklas som farmaceut?
Vi söker nu en engagerad och flexibel farmaceut till ett sommarvikariat i Landskrona - ett uppdrag som ger dig variation, fina kollegor och möjlighet att arbeta på flera olika apotek.
Som sommarvikarie kommer du att arbeta på alla våra fyra apotek i Landskrona. Det innebär att du får en varierad arbetsvardag och möjlighet att bidra där du behövs som mest. Du möts av glada, välfungerande team och en arbetsmiljö där samarbete och kundfokus står i centrum.
Våra apotek har öppettider mellan 08-20 på vardagar och helger vilket ger flexibilitet i schemaläggningen.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Kontaktperson: Olla Arakji AC 070-316 56 72
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum i Landskrona Jobbnummer
9795259