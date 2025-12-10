Farmaceut till Apotek Hjärtat, Högdalsgången
2025-12-10
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Mina Matloob berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i hjärtat av Högdalens centrum, omgivet av ett livligt shoppingstråk. På vårt apotek har vi en hel del stammisar som bor i området, men även snabba kunder som är och handlar eller shoppar i närheten.
För mig som chef är det viktigt att vi har en trygg arbetsplats och att du som farmaceut är driven, att du strävar efter att ha ett gott samarbete med kollegorna och självklart att hjälpa våra kunder. Vårt härliga team består för närvarande av 5 farmaceuter och 3 egenvårdsrådgivare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 09-19 på vardagar, 10-15 på lördagar och 11-15 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Kontaktperson: Mina Matloob
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
