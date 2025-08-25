Farmaceut till Apotek Hjärtat Hagfors - Med ett extra erbjudande!
2025-08-25
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i Hagfors. Apoteket har ett fantastiskt läge då det är beläget mitt i centrala Hagfors och är ett ensamt apotek i orten. På apoteket jobbar idag 4 medarbetare med olika nationalitet vilket är fördelaktigt då vi har blandad kundgrupp. Arbetsgruppen är ett väl sammansvetsat gäng som kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Vi tror att både apotek och vi som individer utvecklas när vi hjälps åt och har roligt på jobbet.
För mig som chef är det viktigt att du är en positiv person som gillar att hitta lösningar. Engagemang, flexibilitet och ett genuint intresse för våra kunder är viktiga egenskaper.
Vi har öppet 9:30-18:00 på vardagar och stängt på helgen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Under sommaren och semesterperioden kan vår återkoppling på din ansökan dröja något. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Kontaktperson: Helen Larsson helen.larsson@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
Apotek Hjärtat AB
683 32 HAGFORS
Apotek Hjärtat Hagfors
