Farmaceut till Apotek Hjärtat Gottsunda Centrum, Uppsala
2025-08-18
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är ett team på sex kunniga medarbetare på ett medelstort och välbesökt apotek. Vi är en del av Gottsunda Centrum som är ett nav för ett väldigt stort och varierat kundunderlag. Här får du varierade arbetssituation och stor möjlighet att växa och ta ansvar. Våra öppettider är vardagar 09-19, lördagar 10-17 och söndagar 11-17. Goda pendlingsmöjligheter finns med busslinjer från centralen ochgoda parkeringsmöjligheter.
För mig som chef är det viktigt att du vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till dina kollegors utveckling genom nya idéer och perspektiv. Viktiga egenskaper hos dig är flexibilitet, samarbetsvilja, självständighet, kvalitetstänk och en förmåga att fatta egna beslut.
Om du är ny i din yrkesroll så finns erfarna kollegor att assistera i din utveckling. Intresse finns för dig som har rätt kvalifikationer oavsett vart du är i din karriär. Erfarenhet är meriterande.
Det sättet vi vill uppfattas på av våra kunder är att vi är serviceinriktade, personliga, effektiva och kunniga. Min bild som chef är att det är viktigt att vi trivs i teamet och vågar vara oss själva.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och hel- eller deltid kan diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Rekrytering kommer ske löpande.
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat Gottsunda Centrum.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Kontaktperson: Apotekschef Lena Frisk, tel 0732-08 23 73
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
