Farmaceut till Apotek Hjärtat, Gislaved - med ett extra erbjudande
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Gislaved Visa alla apotekarjobb i Gislaved
2026-03-31
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Gislaved
, Värnamo
, Ulricehamn
, Ljungby
, Borås
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och redo för din nästa utmaning? Är du nyfiken på att testa att bo i Gislaved? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden.
Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss, apotekschef Florentina berättar:
Välkommen till vårt fina apotek i Hjärtat av Gislaved med en ledande position på den lokala marknaden.
För mig som chef, det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö, medarbetarna respekterar och kompletterar varandra och alltid sätter våra kunder i fokus. I arbetslaget är det viktigt att vi ställer upp för varandra och jobbar som ett team. Det finns möjlighet att utvecklas som farmaciansvarig eller varuansvarig i denna tjänst.
Öppettider: Vardagar 8-20, lördag och söndag 10-15. Som medarbetare har du ett varierat schema och möjlighet att välja ob-ersättning i tid eller pengar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Kontaktperson: Florentina Marica (florentina.marica@apotekhjartat.se
)
Välkommen till oss - ett apotek med hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Gislaved Jobbnummer
9829303