Farmaceut Till Apotek Hjärtat Galleria Mirum Plan 2, Norrköping
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Norrköping Visa alla apotekarjobb i Norrköping
2026-02-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker en engagerad farmaceut som vill bli en del av vårt härliga team på Apotek Hjärtat Hagebygatan. Idag är vi fem fantastiska medarbetare, och vi är stolta över den höga servicenivån och professionella rådgivningen vi erbjuder våra kunder varje dag.
Vår vision är att bidra till en bättre hälsa i samhället, och vi söker nu dig som delar den passionen och vill vara med på vår resa framåt.
Våra kunder är till stor del stamkunder från närområdet, vilket skapar långsiktiga och meningsfulla kundrelationer. Apoteket ligger lättillgängligt, du tar dig smidigt hit både med bil och kollektivtrafik, och för dig som kör finns gratis personalparkering. Du kommer att få arbeta i en mångkulturell miljö med spännande och varierade kundmöten.
Öppettider:
Vardagar 10-20
Lördagar & söndagar 10-18
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Samer Jehjah
Telefonnummer: +46760162348
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Lärande och utveckling | Apotek Hjärtat
Utvecklas med Apotek Hjärtat - ledande inom hälsa. Upptäck din potential och väx med framtidens apotek. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
603 59 NORRKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat Galleria Mirum Jobbnummer
9757900