Farmaceut till Apotek Hjärtat Funäsdalen - med ett extra erbjudande
2026-03-26
Är du legitimerad farmaceut och bor i närheten av Funäsdalen? Eller är du sugen på att flytta till fjällen? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Funäsdalen, en fantastisk liten turistort mitt i en magiskt vacker fjällvärld. Här kan du kombinera arbete på ett litet trevligt apotek med en lugn eller aktiv fritid - du väljer. Naturen är ständigt närvarande och erbjuder oändliga möjligheter.
Under vintersäsongen finns tre härliga alpina områden inom räckhåll och många fjälltoppar att utforska. Det finns även 30 mil preparerade längdspår. Under sommarsäsongen finns lättillgängliga vandrings- och cykelleder runt knuten. Vi är det enda apoteket i byn och vi finns i samma hus som Funäsdalens hälsocentral, vilket främjar och underlättar vårt samarbete och har öppet måndag till fredag från kl 09:00-17:00.
Vi erbjuder dig en omväxlande och flexibel arbetsplats där vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter. Vi kommer att vara två farmaceuter som jobbar tätt tillsammans. Här finns möjlighet att utvecklas inom och axla ansvaret för olika ansvarsområden. Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel- eller deltid - du avgör.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Kontaktperson: Annika Johansson, annika.m.johansson@apotekhjartat.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
846 72 FUNÄSDALEN Arbetsplats
