Farmaceut till Apotek Hjärtat Fruängen Centrum
2026-04-15
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat Fruängen Centrum! Vi söker nu en engagerad och flexibel farmaceut som brinner för god kundservice och professionell rådgivning. Som farmaceut hos oss är du initiativtagande, målinriktad och trygg i din roll. Du säkerställer rätt läkemedelsanvändning, ser möjligheter till mervärdesförsäljning och bidrar till en stark laganda. Tillsammans levererar vi kompetent och personlig service till våra kunder.
Du blir en del av ett härligt team med tre farmaceuter och en tekniker, där samarbete och trivsel står i fokus. Hos oss finns även möjlighet att utvecklas vidare, till exempel som LMA eller Varuansvarig.
Öppettider:
Vardagar 09-19, lördagar 10-15, söndagar stängt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Kontaktperson: samah.alkafri@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
129 52 HÄGERSTEN Arbetsplats
Apotek hjärtat Fruängen Centrum Jobbnummer
9855740