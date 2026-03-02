Farmaceut till Apotek Hjärtat Focus Gårda, Göteborg
2026-03-02
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Ilgar Baghainia berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Focus Gårda Affärscentrum i Göteborg!
Vi söker dig som är en flexibel och engagerad farmaceut som vill leverera bästa kundservice. Vi har ett stort utbud av egenvård på vårt apotek och en kundgrupp som uppskattar vår kompetens inom området egenvård i kombination med rådgivning vid recepthantering. Vi söker en farmaceut som är dedikerad för personlig försäljning/rådgivning, har ett driv av att presentera ett säljande och väl exponerat apotek och har ett coachande förhållningssätt till kollegor för att nå uppsatta försäljningsmål. Vi arbetar som ett lag och ser en glädje i att gemensamt nå uppsatta försäljningsmål och vi gärna firar tillsammans när vi lyckas.
För mig som chef, är det av stor vikt att du är engagerad, målinriktad och tar egna initiativ i din roll som farmaceut och ser till att kundens behov med rådgivning och säkerställande av rätt läkemedelsanvändning uppfylls samt att du brinner för mervärdesförsäljning och bidrar till en god laganda för att nå våra gemensamma mål.
Våra kunder förväntar sig kompetent och snabb service vid sitt besök hos oss på Focus Gårda.
Vi har öppet vardagar 10-19, lördagar 10-15 och söndagar 11-15.
Vi är ett team av 5 kompetenta och engagerade farmaceuter som ger det lilla extra i varje kundmöte.
Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Tillträde till tjänsten sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Intervjuer och urvalsprocess kommer att ske löpande, så tveka inte att söka direkt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Ilgar Baghainia, ilgar.baghainia@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
