Farmaceut till Apotek Hjärtat Farsta Centrum
2025-09-15
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Huda berättar:
• vi ligger i Farsta köpcentrum med stort flöde av varierande kunder.
• Du får en stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta med ett passionerat team av proffs.
• Du får möjlighet att utvecklas och växa i din karriär genom kontinuerlig kompetensutveckling.
• Du får en chans att göra skillnad i människors liv genom att ge vägledning och stöd i deras hälsoval.
Vårt apotek besöks dagligen av flera kunder, med både korta och långa ärenden. Vi har öppet 09.00-20.00 på vardagar, 10.00-18.00 på lördagar och 11.00-17.00 på söndagar. Vårt team består av 7 farmaceuter och 4 apotekstekniker.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktperson: Huda Al-Sultani, 0735534910
Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556773-8249)
Farstaplan 2 (visa karta
)
123 47 FARSTA
Apotek Hjärtat, ICA Farsta Centrum
9508668