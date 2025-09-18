Farmaceut till Apotek Hjärtat Elins Esplanad, Skövde
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Skövde Visa alla apotekarjobb i Skövde
2025-09-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Skövde
, Tidaholm
, Götene
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker dig, en driven farmaceut, till vårt erfarna, glada och trygga team. Vi har generösa öppettider vilket ger flexibilitet när det gäller arbetstider. Vi tar väl han om våra kunder genom personliga kundmöten där vi ger fin service och rådgivning. För mig som chef är det viktigt att vi samarbetar och har kul på jobbet!
Vi är ett glatt gäng på tjugotre personer som samarbetar och har kul på jobbet varje dag!
Apoteket ligger i köpcentret Elins Esplanad.
Vi är ett stort recept och egenvårdsapotek med flera olika kundgrupper som barnfamiljer och äldre. Många djurägare väljer att komma till oss eftersom vi har ett brett sortiment av djurläkemedel.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Vi har öppet 08-21på vardagar, 09-18 på lördagar och 10-18 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 19/10-2025
Kontaktperson: Carina Andersson
Telefonnummer: 0705089915
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: boxhrsupport@ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Köpmannagatan 3 (visa karta
)
549 54 SKÖVDE Arbetsplats
Apotek Hjärtat Elins Esplanad, Skövde Jobbnummer
9515998