Farmaceut till Apotek Hjärtat, E-apoteket & ICA Maxi Linköping
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Norrköping Visa alla apotekarjobb i Norrköping
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Söker du mer variation i vardagen? Välkommen att söka en kombinerad tjänst som farmaceut på apotek och E-apoteket!
Såhär fungerar en kombinerad tjänst som farmaceut på apotek och E-apoteket
I denna tjänst arbetar du några dagar i veckan på E-apoteket och några dagar på apotek, vilket ger en balans mellan digitalt farmaceutarbete och det personliga kundmötet på apoteket. Du får en flexibel och omväxlande arbetsmiljö och många duktiga kollegor. Som farmaceut på apotek arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård, med fokus på kundmötet. Som farmaceut på E-apoteket blir du en viktig del av ett digitalt arbetssätt där kvalitet och kundnytta står i centrum. Du växlar mellan tre stationer: den farmaceutiska kontrollen där du granskar kundens läkemedelslista, den tekniska kontrollen där ordern förbereds för packning, och den manuella hanteringen där du löser eventuella problem, hjälper kunden med alternativ och vid behov kontaktar förskrivare.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss, apotekscheferna berättar
Hos oss möts du av arbetsplatser där engagemang, gemenskap och kundfokus står i centrum. Våra team präglas av nöjda, positiva och ambitiösa medarbetare som trivs tillsammans och vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Vi tror på att driva våra arbetsplatser tillsammans - laget kommer alltid före jaget.
På Apotek Hjärtat ICA Maxi i Linköping, möts du av engagerade och hjälpsamma kollegor. Här arbetar farmaceuter och apotekstekniker sida vid sida och stöttar varandra i vardagen. Med generösa öppettider skapar vi god tillgänglighet för våra kunder och varierade arbetstider för våra medarbetare. Kollegorna på e-apoteket arbetar varje dag för att skapa den hjärtligaste kundupplevelsen och är platsen för dig som är nyfiken på att bli en del av en unik apoteksverksamhet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Apotek Hjärtat ICA Maxi Linköping, Shelan Zangana shelan.zangana@apotekhjartat.se
& E-apoteket, Margarette Abdalla margarette.abdalla@apotekhjartat.se
