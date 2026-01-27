Farmaceut till Apotek Hjärtat Charlottenberg - med ett extra erbjudande
Är du legitimerad farmaceut och nyfiken på att testa att bo i Charlottenberg? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschef Siw berättar
Välkommen till vårt fina och välbesökta apotek beläget i Charlottenberg. Vi är ett härligt gäng med både egenvårdsrådgivare och farmaceuter. Våra öppettider är mellan kl 09:00-18:00 på vardagarna och kl 10:00-17:00 lördagar, stängt söndagar.
Det här apoteket är ett av våra upptäckarapotek där vi erbjuder det lilla extra till dig som är legitimerad farmaceut i Sverige. Det innebär att du får en bonus utbetalad en gång per avslutat år under dina första tre år på apoteket (totalt 120 000:-). Du får även ta del av vårt mentorskapsprogram vilket ger en trygg start i din nya tjänst. Tjänsten är en tillsvidareanställning, hel- eller deltid kan diskuteras.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Siw Wistum, tel: 073 765 13 36, mejl: siw.wistum@apotekhjartat.se
Välkommen till oss- ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
673 92 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
APH ICA Supermarket Charlottenberg Jobbnummer
9707128