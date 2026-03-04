Farmaceut till Apotek Hjärtat Brogatan i Halmstad, sommarvikariat
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Halmstad Visa alla apotekarjobb i Halmstad
2026-03-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är ett stabilt gäng med många års erfarenhet som har roligt tillsammans på jobbet!
Apoteket ligger i Halmstad city.
Vi har olika typer av kunder, familjen, den glade pensionären och tonåringen.
Tjänsten är ett vikariat på 100% och sträcker sig från juni till augusti.
Vi har öppet 9-18 på vardagar, 10-15 på lördagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 31 mars
Kontaktperson: Ellinor Hallin Torbjörnsson, 0725-43 28 41
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Brogatan 14-16 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Apotek Hjärtat Brogatan Jobbnummer
9778055