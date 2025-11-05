Farmaceut till Apotek Hjärtat Boxholm - med ett extra erbjudande
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Boxholm Visa alla apotekarjobb i Boxholm
2025-11-05
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Boxholm
, Tranås
, Mjölby
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och redo för din nästa utmaning? Är du nyfiken på att bo i Boxholm? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns nu möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden.
Läs mer om detaljerna i erbjudandet på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Hala berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Boxholm. Det ligger på torget med ICA Nära och Systembolaget som närmsta grannar.
Det är ett apotek som erbjuder stor omväxling eftersom det är ett litet apotek och du kommer få en möjlighet att lära dig det mesta inom apoteksdrift. För mig som chef, är det viktigt att vi sätter kunden i centrum och varje dag jobba för att överträffa kundens förväntningar. Tillsammans jobbar vi som ett team mot uppsatta mål för att ge våra kunder den bästa servicen.
Öppettider måndag till fredag 8.30-17.30.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut och omfattas av en extra bonus. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten efter överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Kontaktperson: Hala Khalaf
E-postadress: hala.khalaf@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Storgatan 12 (visa karta
)
595 70 BOXHOLM Arbetsplats
Apotek Hjärtat Boxholm Jobbnummer
9589214