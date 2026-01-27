Farmaceut till Apotek Hjärtat Bjurholm
2026-01-27
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du ta hand om ett "eget" apotek där du själv får styra ditt arbete? Välkommen till Apotek Hjärtat i Bjurholm
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
På vårt enmansapotek i Bjurholm erbjuds du ett omväxlande jobb där dagarna innehåller allt från varuhantering, kvalitetsarbete, lagerarbete och mycket annat men i fokus ligger såklart alltid våra kunder som behöver hjälp både med recept och egenvård. Apoteket ligger i fina Bjurholm där kunderna uppskattar servicen med ett apotek och är därför flitiga besökare.
Apotekschefen är även chef i Nordmaling och utgår från därifrån men ett nära samarbete finns med chef fastän denne inte är på plats i Bjurholm alla dagar.
I dagsläget finns LMA och Varuansvarig på annat apotek men är kontinuerligt på plats i Bjurholm, hur detta skall hanteras framöver är någon vi löser efter situation och intresse.
Tjänsten är tillsvidare på heltid eller enl överenskommelse.
Apoteket har öppet på vardagar 9.30-17 med lunchstängt 12-13
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Jenny Granlund, 073-092 67 62, jenny.granlund@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
916 31 BJURHOLM Arbetsplats
Apotek Hjärtat Bjurholm Jobbnummer
9707187