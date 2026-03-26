Farmaceut till Apotek Hjärtat Bålsta Centrum
2026-03-26
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat i Bålsta Centrum - ett välbesökt apotek mitt i centrum med butiker som Normal, Systembolaget, KappAhl, Dressman, Lindex, Kicks och Espresso House runt hörnet. Här leder du ett engagerat team bestående av sex farmaceuter och två apotekstekniker, med god kompetens och stark laganda.
Som apotekschef hos oss är det viktigt att du trivs i ditt ledarskap och brinner för både människor och kundmöten. Du skapar engagemang i teamet, sätter riktning och bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat där både medarbetare och kunder känner sig välkomna.
Apoteket är en del av Region Stockholm Norr, en region som präglas av nära samarbete mellan apoteken, hög kompetens och ett starkt engagemang för att ge kunderna service i världsklass. Här har du ett gott kollegialt stöd och möjlighet att dela erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra chefer.
Apoteket har ett varierat kundunderlag med vårdcentraler, tandläkare och veterinärer i närområdet, samt många återkommande stammisar. Bålsta har utmärkta pendlingsmöjligheter med pendeltåg från Stockholm, gångavstånd från stationen och gratis parkering i närheten.
Vi har öppet 09-19 på vardagar, 10-15 på lördagar och 11-15 på söndagar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: zeljka.wallander@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
169 71 SOLNA Arbetsplats
Apotek Hjärtat Bålsta Centrum Jobbnummer
9820374