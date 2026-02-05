Farmaceut till Apotek Hjärtat, Arboga
2026-02-05
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller, exempelvis som farmaciansvarig? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. På detta apotek finns bland annat möjlighet att växa in i rollen som farmaciansvarig på apoteket. Hos oss innebär det att du coachar dina kollegor så att rådgivning, försäljning och effektivitet på apoteket ständigt förbättras i nära samarbete med säljansvarige. Som farmaciansvarig ansvarar du för kompetensutveckling inom farmaci på din arbetsplats. Du ansvarar för eller stöttar apotekschefen i kontakterna med lokal sjukvård, och är en god förebild i kundmötet. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Kristina berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Arboga! Här är vi ett sammansvetsat gäng som längtar efter en ny kollega. Som team har vi en bred kompetens och en kultur som präglas av arbetsglädje, kundfokus och engagemang. Vi ställer upp för varandra, delar med oss av vår kunskap och har framför allt roligt tillsammans.
Arboga är en aktiv stad med ett stort utbud av träningsanläggningar, föreningsliv och tillgängliga bostäder. Här finns även elljusspår och skidbacke mitt i stan. Våra kunder är mestadels stammisar som återkommer till apoteket samt semesterfirare. Vi har ett brett kundunderlag med kunder i alla delar av livet. I den här rollen jobbar du främst i Arboga, men har också möjlighet att utvecklas genom att jobba och byta erfarenheter på närliggande apotek.
Våra öppettider är 09:00-18:00 på vardagar och 09:30-14:00 på lördagar. Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Kristina Lagerman, tel: +46 104991321
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
