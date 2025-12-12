Farmaceut till Apotek Hjärtat Åmål - med ett extra erbjudande!
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Åmål Visa alla apotekarjobb i Åmål
2025-12-12
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Åmål
, Bengtsfors
, Mellerud
, Hammarö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Åmål. Vi är ett team på 7 personer som jobbar för att ge kunden det lilla extra. För mig som chef är det viktigt att alla jobbar som ett team där alla tar ansvar, hjälper och stöttar varandra. På apoteket sätter vi kunden i fokus, brinner för kundmöten.
Våra kunder är väldigt varierande då vi är enda apoteket på orten. Apoteket har öronhålstagning, vaccination och blodtryckstjänster. Vi har ett nära samarbete med hemsjukvården på orten med dagliga leveranser till boende. Vi hanterar mycket licenser, extempore och annat som gör att dagarna blir varierande och utvecklande. Vi har även ett nära samarbete med vårdcentralen och bistår med hjälp vid receptförnyelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut med möjlighet att bli läkemedelsansvarig.
Tjänsten är på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 09:00-18:00 på vardagar, 10:00-14:00 på lördagar, söndagar stängt
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket.
Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden.
Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Kontaktperson: Helena Gustavsson, tel.072 220 04 39
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
662 31 ÅMÅL Arbetsplats
Farmaceut till Apotek Hjärtat Åmål Jobbnummer
9641111