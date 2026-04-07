Farmaceut till Apotek Hjärtat Älvsbyn - med ett extra erbjudande
2026-04-07
Är du legitimerad farmaceut och nyfiken på att testa att bo i Älvsbyn? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Sofia Stenberg berättar:
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat i natursköna Älvsbyn - Norrbottens pärla!
Vi är ett glatt gäng på i dagsläget en tekniker, en assistent och tre farmaceuter. Vi söker nu en ny kollega och välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna kollegor. Som farmaceut på Hjärtat i Älvsbyn arbetar du inte ensam, utan har erfarna kollegor som stöttar och hjälper dig och vi ser fram emot att få lära av dig och ta del av din kunskap och arbetserfarenhet. På sikt kommer det att finnas behov av en läkemedelsansvarig, vilket skulle ge dig möjlighet att få växa in i den rollen, till en början som LMA-ersättare. Vi kännetecknas av ett gott samarbete mellan apoteken, vilket betyder att vi delar erfarenheter för att hela tiden utvecklas och hjälper varandra utefter behov och möjlighet.
Våra kunder spänner över livets alla åldrar, de flesta utgörs av våra trevliga stamkunder som gärna byter ett ord eller två. Vi har ett gott samarbete med intilliggande sjuk- och hälsovård. För mig som chef, är det viktigt att du sätter kunden i fokus och tycker om att arbeta som ett team. Emellanåt har vi ett högt tempo så flexibilitet och förmåga att prioritera är värdefulla egenskaper.
Det här apoteket är ett av våra upptäckarapotek där vi erbjuder det lilla extra till dig som är legitimerad farmaceut i Sverige. Det innebär att du får en bonus utbetalad en gång per avslutat år under dina första tre år på apoteket (totalt 120 000:-). Du får även ta del av vårt mentorskapsprogram vilket ger en trygg start i din nya tjänst.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Kontaktperson: Sofia Stenberg tfn: +46 0730684521
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
942 31 ÄLVSBYN Arbetsplats
Apotek Hjärtat Älvsbyn Jobbnummer
9840865