Farmaceut till Apotek Hjärtat Älmhult - med ett extra erbjudande
2025-12-17
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek, beläget i hjärtat av Småland! Vi har länge funnits på orten, men i maj 2023 flyttade vi in i helt nya och fräscha lokaler på Ica Maxi. Både nya och trogna kunder hittar hit, och de uppskattar vårt centrala läge och våra generösa öppettider. Apoteket, som ligger precis vid den nya entrén på Maxi, är modernt och följer Hjärtats senaste koncept, vilket gör det extra roligt att jobba här. Det är alltid liv och rörelse utanför, vilket bidrar till en härlig energi. Vi har öppet måndag-fredag 8-20 och helger 10-17, och det går smidigt att pendla hit med tåg - bara 10-15 minuters promenad från stationen.
Som chef är det viktigt för mig att du är en god lagspelare som trivs både med att arbeta självständigt och i team. Jag värdesätter att du är engagerad, flexibel och kan ge och ta i olika situationer. På vår arbetsplats uppskattar jag tydlig och ärlig kommunikation, med en skopa humor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Kontaktperson: Apotekschef Sofie Isinger, +46725297740
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
