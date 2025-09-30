Farmaceut till Apotea | Morgongåva, Uppsala
2025-09-30
Apotea i Morgongåva Vår enhet i Morgongåva genomsyras av innovation och en stark teamkänsla. Här jobbar vi tätt ihop med vår farmaceutiska kundservice, vilket skapar en dynamisk och samarbetande arbetsmiljö. Vi är ett nytt team med bred kompetens där alla bidrar till att våra kunder får sina läkemedel snabbt och säkert. Om du älskar att lära dig nya saker och vill vara en del av vårt växande team, då är det dig vi söker! Din roll som farmaceut hos oss På Apotea arbetar du med recepthantering i Sveriges modernaste expeditionssystem, där din farmaceutiska kompetens bidrar till en trygg och säker läkemedelsanvändning. Du erbjuder professionell rådgivning och individuell service baserat på varje kunds behov. Vår verksamhet är unik då du får många kundkontakter varje dag utan fysiska möten, vilket låter dig fokusera på ditt farmaceutiska arbete. Genom mejl och telefoni håller vi kontakten med våra kunder. Arbetet är självständigt men du är alltid en del av ett större team med gemensamma mål. Huvudsakliga arbetsuppgifter
Receptexpedition
Säkerställa trygg och säker läkemedelsanvändning för våra kunder
Utföra farmaceutisk kontroll av order innan utleverans
Bidra till kvalitetsarbete och utveckling av verksamheten
Vem är du
Legitimerad receptarie eller apotekare
Mycket goda kunskaper i svenska
Ett par års arbetslivserfarenhet är meriterande
Mycket god datorvana
För att trivas hos oss behöver du vara ansvarstagande, effektiv och engagerad. Du tar egna initiativ, lär dig gärna nya saker och delar med dig av din kunskap. Samarbete och ansvar för bästa möjliga kundservice är viktigt för dig. Vår kultur och vad vi erbjuder Apotea präglas av en familjär kultur där alla hjälps åt och beslutsvägarna är korta. Vi är nyfikna och redo att hjälpa varandra över avdelningsgränserna, tillsammans driver vi företaget framåt. Hos oss får du en utvecklande och rolig arbetsplats där du kan använda dina farmaceutiska kunskaper. Du blir en del av ett engagerat team på ett företag i stark expansion. Placeringsort och arbetstider Du arbetar på vår moderna anläggning i Morgongåva, där cirka 80 farmaceuter. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag, med möjlighet till kvälls- och helgarbete. Vi har kollektivavtal och erbjuder generöst friskvårdsbidrag, kompetenstid och personalrabatter. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Om Apotea Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Vi har det största sortimentet, över 27 000 receptfria varor och nästan 15 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2021. Med snabba leveranser och rådgivning underlättar vi vardagen för våra kunder. Apotea omsatte under 2023 ca 6 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda. Vi finns i Stockholm, på Lidingö och i Morgongåva. För mer information, se apotea.se. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring allt som händer på Apotea
LinkedIn Instagram
Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas. Vi hoppas du vill bli en del av oss Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotea Sverige AB
(org.nr 556651-6489), https://www.apotea.se Arbetsplats
Apotea Jobbnummer
9533497