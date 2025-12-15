Farmaceut/Teamleader till Kronans Apotek i Karlsborg
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Karlsborg Visa alla apotekarjobb i Karlsborg
2025-12-15
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Karlsborg
, Hjo
, Haninge
, Motala
, Skövde
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som teamleader/farmaceut för Kronans Apotek i Karlsborg
Vi söker en driven och engagerad farmaceut som kan axla rollen som teamleader till vårt apotek i Karlsborg. Apoteket är beläget centralt på Kungsgatan och i närområdet finns både matbutiker, caféer, restauranger. Du arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kundupplevelser av hög kvalitet. Hos oss i Karlsborg blir du en del av ett härligt gäng på tre medarbetare, varav två farmaceuter och en tekniker som tillsammans arbetar för att nå apotekets mål. Vårt fina apotek ingår i ett kluster bestående av två apotek och vi behöver därför en teamleader på plats.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
- Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
- Ansvara för den dagliga driften genom att säkerställa säljklart apotek och hantera bemanning, samt fördela och prioritera arbetsuppgifter i det dagliga arbetet.
- Säkerställa god arbetsmiljö, fungerande läkemedelsförsörjning samt sprida och följa upp viktig information och aktiviteter. Samt leda apoteket mot uppsatta försäljnings-och kampanjmål.
Apoteket är öppet måndag-fredag 09.00-18.00 och stängt på helger. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning och du välkomnas till apotekschef Evelina Källs team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare och har erfarenhet av att leda och fördela arbete. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Du ska ha en fallenhet för att leda en grupp och vara resultat och lösningsfokuserad. Till stöd finns klusterchef, en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Evelina Käll på tel. 070-1981539.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9644325