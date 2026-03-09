Farmaceut sommarvikariat till Apotek Hjärtat Stortorget Laholm
Sommarvikariat till Apotek Hjärtat, Stortorget Laholm
Är du legitimerad farmaceut eller nyexaminerad och vill få mer erfarenhet? Eller är du en erfaren farmaceut som vill prova på en ny arbetsmiljö? Då är du välkommen att söka till oss på Apotek Hjärtat Laholm, så tar våra duktiga, hjälpsamma och erfarna farmaceuter hand om dig.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Nu söker vi ytterligare en farmaceut till vårt fina, fräscha och stora Apotek Hjärtat på Stortorget i Laholm. Vi är 9 fastanställda medarbetare, varav 1 är föräldraledig. Därför behöver vi stärka upp arbetslaget med ytterligare en farmaceut under sommaren - med möjlighet till förlängning. Våra kunder är till stor del stamkunder från närområdet, som antingen bor centralt i Laholm eller i närliggande orter. Du tar dig enkelt till apoteket med buss. Busstationen ligger ett stenkast bort från apoteket. Kommer du med bil så finns det gratis parkering runt busstationen eller vid Lagan.
Vi har öppet 09-18 på vardagar, 9-14 lördagar och stängt söndagar.
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning, som farmaceut på hel- eller deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse, men helst så snart som möjligt.
För mig som chef är det viktigt att medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. Vi sätter alltid kunden i fokus och arbetar ständigt på att utvecklas och förbättras. Vi erbjuder dig spännande kundmöten i en mångkulturell miljö.
Apotek Hjärtat Stortorget är placerat, precis som namnet avslöjar, på det vackra och välbesökta Stortorget - mitt i hjärtat av Laholm. Här har vi sällskap av ett flertal mindre butiker och caféer/restauranger, vilket bidrar till platsens popularitet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026 03 31
Kontaktperson: Lama Massad 070310936
Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!
